СМИ: "первое турагентство КНДР в России" не связано с властями Северной Кореи

Турагентство NKOREAN, о котором ранее объявили как о первом официальном турагентстве Северной Кореи в РФ, не связано с властями КНДР. Об этом сообщает "Медуза" с ссылкой на директора по продажам компании Юлию Мухтахипову.

По словам Мухтахиповой, NKOREAN – не корейская, а российская компания. Она получила лицензию от властей КНДР на выполнение туров в страну, но пока не зарегистрировалась в Ростуризме в статусе туроператора. Никаких других связей с Северной Кореей у компании нет.