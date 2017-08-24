В России открылось первое турагентство Северной Кореи

В России открылось первое официальное турагентство КНДР. Как передаёт "Интерфакс" , об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

"Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы в свою очередь поддержим данную компанию информационно", — заявил Голов.

Компанию NKOREAN основали в 2017 году. Это туристическое агентство, одобренное правительством КНДР. По заявлению агентства, оно гарантирует безопасность туристов на территории Северной Кореи. Советник посольства КНДР в России Ким Сен Хун заявил, что страна очень безопасна, чему способствуют её ядерные силы.

"КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны", — отметил дипломат.

КНДР планирует развивать туристические связи с РФ. Так, процедуру выдачи виз россиянам упростят, а сроки ожидания сократят с 2–3 недель до 3–5 дней.