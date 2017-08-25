Россия передала международному следствию дополнительные данные радаров о крушении MH17
Россия предоставила международной Совместной следственной группе дополнительные радарные данные, касающиеся крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщает "Медуза"
со ссылкой на генпрокуратуру Нидерландов
.
Данные, которые Россия предоставляла в 2016 году, не соответствовали формату ASTERIX. Его использует Европейская организация по безопасности воздушной навигации. В прокуратуре сообщили, что новую информацию расшифруют в ближайшее время.
Крушение рейса MH17 произошло в июле 2014 года на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Ранее сообщалось
, что дело рассмотрят в суде Нидерландов. В июле 2017 года министр иностранных дел Австралии заявила, что виновных в крушении могут судить заочно
.