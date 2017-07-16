Виновных в крушении MH17 в Донбассе могут судить заочно
Виновных в крушении рейса MH17 в Донбассе могут осудить заочно. Как сообщает "Газета.Ru"
с ссылкой на Reuters
, такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп.
"Может быть так, что дело будет рассмотрено в порядке заочного производства", – отметила глава МИД.
Бишоп призвала Россию соблюдать резолюцию 2166 Совбеза ОН, автором которой стала Австралия. По её словам, документ предусматривает сотрудничество всех государств в целях привлечения к ответственности виновных в крушении.
Крушение рейса MH17 произошло в июле 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Ранее сообщалось
, что дело рассмотрят в суде Нидерландов.
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