У Южного вокзала мозаичную брусчатку частично меняют на тротуарную плитку

На привокзальной площади у Южного вокзала вместо мелкой немецкой брусчатки части укладывают обычную тротуарную плитку. Об этом Клопс.Ru сообщили читатели.

Люди возмущены, что вместо красивой мозаики теперь укладывают пусть и современную, но серую плитку. При этом, ранее власти обещали, что при реконструкции немецкая плитка будет сохранена.

Как пояснил и.о. главы комитета городского хозяйства администрации города Юрий Кондратьев, брусчатку было решено сократить из-за отсутствия специалистов по укладке немецкого камня. "У нас нет специалистов, обладающих технологией перекладки мелкой брусчатки, поэтому частично заменили. Большая часть мозаики будет сохранена", — отметил Кондратьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Калининград"

По словам чиновника, совсем не трогать покрытие тоже не получится, так как там есть разрушения. Отметим, что ранее власти города столкнулись с проблемой перекладки брусчатки на проезжей части. Были обучены несколько бригад, которые теперь продолжают эту работу в городе. Тем не менее, у жителей остаются нарекания к качеству дорог. В итоге, власти города и области принимают решение о последующей эксплуатации этого покрытия и предлагают горожанам найти специалистов, способных качественно выполнить работу по перекладке.

"Не знаю, надо с ней что-то делать или нет. Я же не могу мэром работать. Перекладывать брусчатку пока не научился. Если вы знаете специалистов европейских, то вы просто посоветуйте Александру Ярошуку. Я таких специалистов не знаю", — отметил врио губернатора региона Антон Алиханов.