Шпроты стали первым калининградским товаром, получившим государственный знак качества

Шпроты от компании "Роскон" стали первым калининградским продуктом, который получил государственный знак качества. Об этом Клопс.Ru в среду, 23 августа, во время III Форума предпринимателей Балтийского моря сообщил руководитель Российской системы качества Максим Протасов.



"Сегодня мы вручим первый государственный знак качества первому калининградскому товару. Это шпроты производителя "Роскон" под маркой "Рыбное меню". Это действительно первый товар, который будет представлять Калининградская область среди более сотни товаров — носителей государственного знака качества", — отметил Протасов.



Глава Роскачества отметил, что шпроты были не единственным калининградским товаром, который изучали специалисты.



"По рыбным категориям мы исследовали ряд калининградских товаров — они не дотянули до государственного знака качества, — рассказал Протасов. — По мясным категориям, по мясу птицы продукция, в том числе и "Мираторга", она достаточно достойная и получила знак. Но это не продукция, производимая на площадке, расположенной в Калининградской области".