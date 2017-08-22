Россиянам рассказали, как получить государственную помощь в выплате ипотеки

22 августа 2017 года в России начала действовать программа помощи ипотечным заёмщикам, на которую из Резервного фонда выделили 2 млрд рублей . Государственное Агентство ипотечного жилищного кредитования объяснило , кто и как может воспользоваться новой возможностью.

Кто получит помощь от государства

Принять участие в программе могут граждане, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей. Помощь также предоставят родителям детей до 24 лет, которые учатся на очной форме обучения. Программа доступна для ветеранов боевых действий, инвалидов или родителей детей-инвалидов.

Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи заёмщика после уплаты ежемесячного платежа по ипотеке должен быть меньше двукратного прожиточного минимума для региона проживания. Платёж банку должен вырасти не менее чем на 30% по сравнению с его размером на момент заключения договора.

Ипотечное жильё должно быть единственным для заёмщика и не превышать определённой площади. Это 45 кв.м. для однокомнатной квартиры, 65 кв.м. для двухкомнатной квартиры и 85 кв.м. для квартир с тремя и более комнатами. Программа допускает наличие совокупной доли залогодателя и членов его семьи в праве собственности на одно жилое помещение в размере, не превышающем 50%. Кредитный договор должен быть заключён как минимум за год до подачи на реструктуризацию.

Какую помощь получат заёмщики

Заёмщикам понизят остаток кредита на 30%, но не более чем на 1,5 млн рублей. АИЖК компенсирует банку убыток за счёт государственных средств. Остальную сумму реструктурируют.

В случае рублёвой ипотеки ставка не может быть выше действующей на дату заключения договора о реструктуризации. Если кредит брался в долларах, его переведут в рубли по курсу не выше курса Банка России.

С заёмщика не будут брать комиссию за проведение реструктуризации. Программа освобождает от выплаты неустойки по условиям кредита, если она не взыскана судом, но уже выплаченные суммы по неустойке не будут возвращены.

Как принять участие в программе

Для участия в программе заёмщику нужно обратиться в свой банк, узнать о возможности реструктуризации и предоставить необходимые документы. При этом для подтверждения того, что ипотечное жильё является единственным, не нужно предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости. АИЖК самостоятельно получит и проверит их.

Решение о реструктуризации примет банк, куда подаётся заявление. Заёмщика оповестят о принятом решении и в случае положительного ответа подпишут соглашение.