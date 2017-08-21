Пешеходный тоннель на Высоком мосту захотела строить только одна компания

Компания "АБЗ-Дорстрой" из Санкт-Петербурга стала единственным претендентом на строительство подземного пешеходного тоннеля в Калининграде. Подрядчик, реконструирующий Высокий мост, предложил цену в 75,5 млн, говорится на портале госзакупок.

Приём заявок завершился 15 августа 2017 года. Контракт с победителем заключается до 20 декабря 2017 года. Конкурсная комиссия посчитала питерскую компанию соответствующей требованиям. Сам конкурс признан несостоявшимся. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе назначены на 31 августа

Согласно документации, исполнителю предстоит построить подземный тоннель для пешеходов в рамках реконструкции Высокого моста через Преголю на ул. Октябрьской. Общая длина тоннеля составляет 28 метров, минимальная высота прохода — 2,4 м, ширина — 4 м.