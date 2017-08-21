Житель Светлого во второй раз стал лучшим водителем автобуса в Калининградской области

Представитель компании "Регио Экспресс" Виталий Парменов второй год подряд победил в конкурсе среди водителей пассажирских автобусов. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Парменов быстрее других участников проехал дистанцию с препятствиями и не получил штрафных баллов. Вторым стал водитель компании "Гусевские линии" Олег Иваненко, третьим — Михаил Кованов из компании "Зеленоградск-Транс". На состязания приехали представители различных компаний региона, в том числе два водителя "Калининград-ГорТранса".

Конкурс напоминал экзамен в ГИБДД. Водителей проверили на отсутствие штрафов, далее участники сдавали теорию, а после работали на площадке. Участникам соревнований по профмастерству пришлось преодолеть "змейку", узкий тоннель, парковку в бокс, колею и подъезд к остановке.

Победитель конкурса Виталий Парменов отметил, что, несмотря на прошлогодний успех, в этом году перед выходом на старт так волновался, что не смог уснуть. В первой попытке он допустил несколько ошибок, но когда судьи дали возможность заново стартовать, смог идеально пройти дистанцию.