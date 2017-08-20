В Калининграде молодожёны попросили гостей дарить им на свадьбу корм для животных

Калининградские молодожёны Максим и Александра вместо подарков попросили у своих гостей подарить им корм для животных. Об этом сообщается на странице сообщества "Право на жизнь" в Facebook.

Подаренный корм для животных молодая семья передала в приют "Славянское". Пользователи сообщества, считают, что это "отличное начало для новой семьи". Они пожелали молодым людям долгих лет счастливой семейной жизни.

