Калининградка похитила и передала в приют для животных 40 килограммов кормов

Продавец зоомагазина похитила из него и передала в приют для животных больше 40 килограммов кормов для собак и кошек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Хозяйка магазина обнаружила пропажу кормов и выручки из кассы и обратилась в полицию. 30-летняя девушка, работавшая на испытательном сроке, помимо денег, унесла четыре мешка собачьего и пять мешков кошачьего корма. Всего ущерб магазину составил 15 тысяч рублей.

Девушка созналась в преступлении участковым полиции. Она сообщила, что корма передала в приют, а деньги потратила на свои нужды. Дознаватели полиции считают её подозреваемой в краже. Максимальный срок лишения свободы за это преступление — два года.