В центре Калининграда прошёл пикет обманутых дольщиков (фото)

В центре Калининграда на пикет вышли обманутые дольщики. Об этом Клопс.Ru во вторник, 25 июля, сообщили участники акции.

В этот день аналогичные акции прошли по всей России. В Калининграде дольщики собрались у Дома искусств.

"Мы выходили на площадь в поддержку всероссийского движения обманутых дольщиков, в союз которых вступили весной 2017 года. В этот день более 30 городов вышли на улицы с единой резолюцией. В Калининграде на пикет пришли около 70 человек. Это хорошее количество, учитывая будний день и отпуск", – рассказала одна из участниц.

Вместе с дольщиками митинговали 32 человека, которые стали жертвами схемы с двойными продажами. "Движение приобрело массовый характер. Люди объединяются из-за того, что усугубляется проблема", – рассказала Клопс.Ru участница пикета.