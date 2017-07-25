В центре Калининграда прошёл пикет обманутых дольщиков (фото)

В центре Калининграда на пикет вышли обманутые дольщики. Об этом Клопс.Ru во вторник, 25 июля, сообщили участники акции.
В этот день аналогичные акции прошли по всей России. В Калининграде дольщики собрались у Дома искусств.
"Мы выходили на площадь в поддержку всероссийского движения обманутых дольщиков, в союз которых вступили весной 2017 года. В этот день более 30 городов вышли на улицы с единой резолюцией. В Калининграде на пикет пришли около 70 человек. Это хорошее количество, учитывая будний день и отпуск", – рассказала одна из участниц.
Вместе с дольщиками митинговали 32 человека, которые стали жертвами схемы с двойными продажами. "Движение приобрело массовый характер. Люди объединяются из-за того, что усугубляется проблема", – рассказала Клопс.Ru участница пикета.
В апреле в правительстве Калининградской области подсчитали
количество дольщиков. По данным пресс-службы, в регионе остаются 570 семей, которые ждут решения по квартирам на пяти объектах. В региональном правительстве предложили поощрять
инвесторов, готовых достраивать проблемные объекты, выдавая им земельные участки под новое строительство.
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