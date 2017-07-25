Крысы, плесень и Саша Костыль: как живётся в общежитиях, которые Алиханов предложил снести

Во время рабочего выезда в понедельник, 24 июля, врио губернатора Антон Алиханов предположил, что три общежития на ул. Невского легче снести, чем отремонтировать. Клопс.Ru пообщался с жильцами и узнал их мнение.

Мужская общага на сто койко-мест

Три похожих друг на друга, как близнецы, четырёхэтажных здания расположились в ряд в начале Невского. Дома под номерами 44, 46 и 48, благодаря видавшей виды штукатурке и незатейливым крылечкам с торца, больше напоминают хрущёвки. Со стороны улицы сквозь зелень деревьев можно разглядеть фронтоны и интересной формы окна над главным входом. Парадная в каждом доме внушительных размеров.

Фото: Виктор Буздин

По словам жильцов, здания эти были построены в 1938 году и до войны использовались как казармы. С приходом советской власти здания переоборудовали под общежития для гражданских.

До 1998 года одно из них, на Невского, 44, "считалось мужским, коечного типа на 100 койко-мест. Потом проживающие там лица были переселены в молодёжное общежитие по улице Красной, 125. В местах общего пользования был выполнен косметический ремонт. В самих комнатах ремонт выполнялся силами заселённых жильцов", — говорится в официальной справке горадминистрации за 2006 год.

Здесь получали жильё семьи сотрудников различных ведомственных структур — например, в дом №46 селили по большей части работников Рыбного порта.

Фото: Виктор Буздин

Сейчас половина комнат так и остались в муниципальной собственности, другие приватизированы. Многие собственники объединили несколько помещений в одну квартиру и обустроили отдельные кухню и туалет. Остальные до сих пор пользуются общими кухнями, постирочными и уборными. Ванные здесь не были предусмотрены, поэтому кто-то "незаконно", как считают сами жильцы, построил душевые, другие ходят в баню.

На крайнюю неустроенность быта жильцы одного из общежитий на Невского жаловались давно. В 2013 году калининградцы рассказали Клопс.Ru , что несколько лет сидят без горячей воды. Из-за отсутствия вентиляции и нормальной кровли в домах было крайне сыро и на стенах появлялась плесень. Тогда жильцы даже получили заключение Роспотребнадзора о том, что помещения с такой влажностью непригодны для проживания. Суд обязал УК и горадминистрацию устранить недостатки. Однако чиновники подали встречный иск.

По данным горадминистрации, в ноябре 2014 года здесь ремонтировали кровли. В настоящее время, согласно информации на сайте "Реформа ЖКХ", во всех трёх домах капремонт предварительно намечен на 2034 год.

Крысы людей не боятся

Окна первого этажа находятся почти вровень с землёй, чтобы попасть в эти квартиры, надо спуститься на пару ступенек вниз. Внушительную часть площадей занимают магазины, кафе или офисы.

Подвалы всех трёх домов периодически наполняются водой. В чём конкретно проблема, жильцы не знают. У каждого своя версия: прогнившие немецкие трубы, неработающая ливнёвка и тому подобное.

Как только переступаешь порог одного из домов, в нос бьёт резкий запах канализации и сырости. Влажность здесь такая, что создаётся ощущение, будто одежда на тебе моментально тяжелеет.

Зинаида. Фото: Виктор Буздин

"Запах всегда стоит жуткий. В соседнем помещении плитка от сырости поднялась. А в подвалах то и дело воды по пояс. Сырость — ни проветривание, ни обогреватели не спасают", — говорит владелица магазинчика секонд-хенда в доме №44 Зинаида.

Пожилая предпринимательница уже почти десять лет практически бесплатно арендует комнатушку у своей знакомой.

"Тут вода всегда и везде. Жаловались много раз. Ой, даже не хочу об этом говорить — это тёмный лес и ни одной звёздочки…" — безнадёжно машет рукой женщина.

Анна Мартынова живёт на первом этаже дома №48. "По стенам чёрная плесень — я её отмываю, но она проявляется спустя время. Страшно в таких условиях с детьми жить! Из подвала лезут огромные крысы. Они людей совершенно не боятся. Я перебежками хожу, чтобы в подъезде не задерживаться", — эмоционально рассказывает женщина.

Фото: Виктор Буздин

Её семью пустила пожить сестра Анны, которая "по глупости" год назад купила тут квартиру за миллион рублей. Подкупили девушку свежий ремонт и близость к центру города, есть плита с вытяжкой и ванная.

"Условия здесь жуткие, да и люди не лучше. Несколько приличных жильцов, а в остальном такой контингент, что я даже подниматься боюсь. Тут вечно какие-то алкаши и бомжи ходят — просто кошмар! — продолжает Анна. — Вот в квартире напротив уже сорок лет живёт хорошая семья. Они много куда писали, чтобы их расселили, но всё без толку".

Анна рассказала, что когда искала в общей стопке собственную платёжку, то поразилась тому, что суммы задолженности в некоторых соседских жировках доходили до ста тысяч рублей.

Согласна с ней и Елена Попова, которая живёт на втором этаже в доме №46 с 1981 года.

"Старый стояк, который идёт через мою кухню, всё время прорывает. В УК сказали, что из-за долгов других жильцов аварийная "Водоканала" больше приезжать не будет. А мы-то почему должны быть наказаны?" — возмущается женщина.

"Не жилой частный сектор"

По рассказам жильцов, практически все помещения на цокольном этаже в доме №46 выкупил делец по имени Александр, которого местные окрестили Саша Костыль. Именно он настоял, чтобы глава региона обязательно взглянул на эти здания.

"Саша Костыль сдаёт нелегалам квартиры. Они души там себе сделали и пользуются горячей водой, за которую мы все платим", — сетует соседка Александра Ольга Кунова.

Как раз сейчас на первом этаже здания идёт ремонт. На двери висит альбомный лист с противоречивыми надписями: "Квартира №2", "Посторонним не входить" и "Не жилой частный сектор".

Фото: Виктор Буздин

Александра знает вся округа. Кто-то считает, что именно благодаря его деловитости в домах и дворах хоть что-то меняется к лучшему, другие уверены, что мужчина преследует собственные корыстные интересы.

"Такой он гад! Всех бьёт — даже своих жильцов. Мы его боимся. Убью, говорит! Он сегодня всё за Алихановым бегал и что-то ему тарахтел. Аж вздулся весь! А ещё он пенсию получает, как будто он хромой. А ведь костыль бросает и бежит!" — делится соображениями Кунова.

Женщина переехала в этот дом из Гусева. Собранных 600 тысяч хватило только на комнату без удобств на втором этаже.

"Когда отопление включают, то у нас парилка. Из подвала валит пар с запахом всего этого. Потолки взбухают!" — рассказывает Ольга и ведёт за дом показать, где обычно собираются местные маргиналы. Вечерами жильцы предпочитают меньше выходить на улицу.

"Никто дома сносить не будет"

Все, с кем нам удалось поговорить, твердят об одном: дома нуждаются в срочном капитальном ремонте. Но собственники готовы переехать куда угодно, если вдруг здания действительно решат снести.

Елена Попова. Фото: Виктор Буздин

"Дом очень старый, а с соседями ни о каком ремонте не договоришься. Я как-то к Зуеву (замглавы администрации — Прим. ред.) ходила. Он сказал, чтобы мы сами выкручивались — продавали, доплачивали и покупали новое жильё", — говорит Елена Попова.

"Мне кажется, ничего сносить не будут. Целого дома не хватит, чтобы нас расселить. Здесь же сейчас столько напихано людей!" — добавляет её супруг Александр.

"Большую часть надо подальше от центра города и от приличных людей держать. Мы не против куда-нибудь переехать, но не туда же, куда и они", — комментирует Анна Мартынова.

Фото: Виктор Буздин

Кстати, здание УБОП по соседству, по словам местных жителей, тоже когда-то было обветшалым общежитием. Потом его расселили и перестроили под административные нужды.

"Вот так же бы взять наши дома да отдать какой-нибудь организации, которая их в порядок приведёт. А людям квартиры нормальные дать", — рассуждает Зинаида.