Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа для авиапассажиров
Во вторник, 25 июля, Совет Федерации одобрил закон об отмене бесплатного багажа для пассажиров, купивших невозвратные билеты. Об этом сообщает "Медуза"
со ссылкой на трансляцию заседания на YouTube.
Против принятия нормативного акта выступил комитет по конституционному законодательству. Сенатор Людмила Нарусова отметила, что закон преследует интересы авиакомпаний. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что нововведения позволят пассажирам без багажа покупать билеты за меньшую цену.
20 июля закон об отмене бесплатного багажа на невозвратных тарифах одобрила в третьем чтении
Госдума. Нормативный акт позволяет компаниям самим решать, брать ли на таких условиях с пассажиров деньги за кладь.
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