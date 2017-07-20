В России с авиапассажиров хотят брать деньги за провоз багажа в самолёте. Об этом сообщает "Интерфакс"

В четверг, 20 июля, Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Согласно ему, авиакомпаниям разрешается взимать плату за провоз багажа при покупке невозвратных билетов.



При этом владельцы возвратных билетов смогут бесплатно провезти минимум десять килограммов багажа. Доплатить придётся, только если вес груза превысит установленные нормы. В законе также уточняется, что авиакомпании обязаны сообщать пассажирам об условиях перевозки их вещей до покупки билета на самолёт. Также перевозчик может расторгнуть договор на воздушную перевозку пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом им оплатить провоз багажа.