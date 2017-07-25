Собственник здания бывшего детсада на ул. Грекова планирует использовать его под жильё

Собственник здания бывшего детского сада на ул. Грекова, 10 планирует использовать его под жильё. Об этом во вторник, 25 июля, на заседании регионального правительства сообщил глава службы госохраны памятников Евгений Маслов.

Строение является объектом культурного наследия. Региональные власти отстояли охранный статус объекта "благодаря многолетней работе в судах".

"Готовится проект приспособления здания под современное использование, под жильё. Собственник обещал сделать его до конца года. Главное, что он отказался от идеи снимать с объекта статус", – рассказал Маслов.

Детский сад в здании закрыли в начале 2000-х годов из-за угрозы обрушения. Экс-мэр Юрий Савенко обещал, что после ремонта в здании снова откроется садик. Однако в 2003 году особняк передали частному "Муниципальному коммерческому банку", который обанкротился спустя шесть лет. За полгода до этого горадминистрация успела вернуть здание в муниципальную собственность. В 2011 году здание приобрёл предприниматель Олег Назаров.