Администрация Советска готовит иск на компанию, лишившую город воды

Администрация Советска готовит иск к компании, лишившей город воды в субботу, 22 июля. Об этом сообщает Николай Воищев, глава администрации Советского м. о.

По его словам, в прекращении подачи воды виновата подрядная организация, занимавшаяся освещением города и автотрассы А216 "Гвардейск - Неман". "Водоканал" выдал предписание организации проводить работы по освещению автотрассы вручную, без тяжёлой техники.

Подрядная организация нарушила предписание: в установке "мачты" участвовал трактор, надавивший на сваю и повредивший водопроводную магистраль. Советский м.о. готовит иск о возмещении средств, потраченных на аварийные работы.