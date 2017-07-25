Администрация Советска готовит иск на компанию, лишившую город воды
Администрация Советска готовит иск к компании, лишившей город воды в субботу, 22 июля. Об этом сообщает Николай Воищев, глава администрации Советского м. о.
По его словам, в прекращении подачи воды виновата подрядная организация, занимавшаяся освещением города и автотрассы А216 "Гвардейск - Неман". "Водоканал" выдал предписание организации проводить работы по освещению автотрассы вручную, без тяжёлой техники.
Подрядная организация нарушила предписание: в установке "мачты" участвовал трактор, надавивший на сваю и повредивший водопроводную магистраль. Советский м.о. готовит иск о возмещении средств, потраченных на аварийные работы.
Николай Воищев отрицает причастность "Янтарьэнерго" к инциденту. В субботу, 22 июля, в 13:00 прекратилась подача воды
на всех улицах Советска, водоснабжение было восстановлено только ночью.
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