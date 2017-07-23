"Весь город сидел без воды": жители Советска сообщили об аварии с водопроводом

В субботу, 22 июля, в Советске из-за аварии прекратилась подача воды на всех улицах. Об этом Клопс.Ru сообщили два местных жителя.

По словам одной из горожанок, ЧП случилось во время работ "Янтарьэнерго". Якобы сотрудники компании пробили водопровод во время установки столбов освещения. Пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова опровергла информацию, заявив, что компания не имеет отношения к произошедшему, потому что её сотрудники не занимаются такими видами деятельности.

"В двух местах в городе лужи здоровенные после этого появились, а из-под земли хлестала вода. — рассказала местная жительница. — В итоге с часу дня во всём городе не было воды. В магазинах разобрали всю питьевую воду. Это ЧС.

Городские службы оказались недоступными для комментариев. В пресс-службе "Водоканала" сообщили, что в Советске не было аварий с водопроводом. По состоянию на воскресенье, по данным Вольновой, водоснабжение в городе восстановили. Это подтвердил один из местных жителей.

"Ночью воду дали. Но днем весь город сидел без неё. Там устанавливали столб освещения и пробили центральную водопроводную магистраль. Всё равно некоторый шок город испытал. Уж не знаю как больницы, но в близлежащих городах всю воду скупили", — заявил мужчина.