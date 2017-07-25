Boss-выезд: как Алиханов вершил судьбы общежитий и проверял "Водоканал" (комиксы)

Врио губернатора Антон Алиханов за время своего рабочего выезда в понедельник, 24 июля, попытался объять необъятное. Глава региона посетил двор на улице Невского и поручил подумать над сносом общежитий по соседству. Проверил положение дел в "Водоканале", директор которого предложил сбрасывать в залив не настолько чистые сточные воды.

На "Балткране" Алиханову выдали каску с надписью Boss и рассказали об успехах и сложностях предприятия. В БСМП врио губернатора попросил сменить в одном из корпусов табличку с надписью Court Ж (литер Ж), задавшись вопросом: "А иностранцы знают букву Ж?".

Традиционное мероприятие, которое не обошлось без громких заявлений, мы представили в виде комиксов.