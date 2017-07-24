Алиханов о капремонте общежитий на Невского: Это как тяжёлые наркотики вместо нормального лечения

Ветхие общежития на улице Невского необходимо сносить, а не ремонтировать. Такое заявление сделал в ходе рабочего выезда врио губернатора Антон Алиханов. Он подчеркнул, что капитальным ремонтом проблему не решить.
"С ними (общежитиями — Прим. ред.) надо что-то делать. Назвать это человеческими условиями жизни нельзя. Я не говорю о программе реновации, как в Москве, но что-то похожее с этими механизмами надо делать. Когда у тебя под полом практически открытым методом канализация течёт, то капремонт — это как тяжёлые наркотики применять вместо нормального лечения", — подчеркнул Алиханов.
В 2013 году жильцы общежития на ул. Невского жаловались на грибок, постоянную сырость и отсутствие вентиляции. В том же году суд обязал горадминистрацию профинансировать ремонт дома, но в администрации сослались на нехватку средств.
Во время рабочего выезда к врио губернатора обратились жители домов под номерами 44, 46 и 48 на ул. Невского. Они пожаловались на условия жизни в ветхих корпусах
. После посещения общежитий Алиханов предложил радикальное решение проблемы — снести старые дома.
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