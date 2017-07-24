Калининградцы собрали деньги для подростка, лишившегося рук во время спасения котёнка

В Янтарном состоялся благотворительный марафон "Обнимая сердцем", все средства от которого были переданы 16-летнему жителю Барнаула Ярославу Шишову. Было собрано более 120 тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила организатор акции Яна Портунова.

Подросток потерял руки, спасая котёнка , и сейчас нуждается в дорогостоящих протезах. Его история тронула многих людей в разных концах страны. Калининград также не остался равнодушным. Одним из первых откликнулся кинологический клуб, которым руководит Яна Портунова. Владельцы собак решили провести выставку и передать Ярославу средства, собранные за участие в ней.

"Потом посыпались новые идеи, и в результате получился праздник для детей и взрослых. Мы провели конкурс собачьих причёсок и нарядов, концерт, квест, аукцион, ярмарку hand-made-продукции, нашли спонсоров, которые помогли в организации. Вечером я позвонила Оксане, маме Ярослава, уточнила номер карты и сообщила сумму. Она была очень тронута, заплакала. У них дома живёт бордосский дог. Ребёнок, выросший в семье с собакой, не мог пройти мимо беды с котёнком!" — рассказала Яна Портунова.