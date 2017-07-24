На внесение изменений в стратегию развития Калининградской области выделили 16 млн

В стратегию развития Калининградской области внесут коррективы. Соответствующая заявка размещена на портале госуслуг.

В документации задание называется научно-исследовательской работой по теме "Корректировка стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу и разработка плана мероприятий по реализации стратегии". Исполнитель должен иметь опыт корректирования аналогичных стратегий субъектов или муниципалитетов, при этом стоимость контрактов должна быть не меньше 2,5 млн рублей. Также он должен предоставить информацию о своих статьях, докладах, монографиях, научных работах и программах. Победителю конкурса предстоит представить не менее пяти приоритетных проектов для практической реализации.

"Основной целью является корректировка стратегии, включающая разработку плана мероприятий по реализации стратегии, в целях актуализации приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Калининградской области, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации, оценки ресурсного потенциала области, взаимоувязки состояния и тенденций развития Калининградской области, разработка механизмов, направленных на устойчивое долгосрочное ускорение социально-экономического развития Калининградской области за счет выявления и запуска прорывных проектов для активации новых драйверов развития, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона", – говорится в документации.

Первоначальная стоимость контракта составляет 16 млн рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета. Итоги аукциона подведут 18 августа 2017 года.