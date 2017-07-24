Хокинг: на Земле пройдут дожди из серной кислоты
Хокинг предрёк повышение температуры воздуха на Земле до 250 градусов
Хокинг предсказал Земле катастрофу из-за глобального потепления
Знаменитый учёный-физик Стивен Хокинг предсказал человечеству катастрофу из-за глобального потепления. Об этом пишет Life
со ссылкой на BBC.
По словам физика, повышение температуры на Земле приведёт к тому, что планета станет такой же "тепличной", как Венера: вода в океанах начнёт кипеть, и будут выпадать осадки в виде дождей из серной кислоты. Температура воздуха постепенно дойдёт до +250 градусов.
Хокинг назвал изменение климата одной из величайших угроз, с которой сталкивалось человечество, и заявил, что решение президента США Дональда Трампа вывести свою страну из Парижского соглашения по климату может привести к катастрофе. По мнению учёного, человечество может спасти колонизация других планет и Луны.
Ранее о грозящей людям катастрофе заявил
американский миллиардер Илон Маск. Стивен Хокинг уже предупреждал
, что цивилизация может погибнуть из-за развития искусственного интеллекта.
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