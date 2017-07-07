Основатель Tesla Илон Маск заявил о предстоящем крахе человечества
Кадр видео с сайта www.ted.com
Человеческая цивилизация стоит на краю гибели, однако люди этого не замечают и не беспокоятся об этом. Такое заявление американский миллиардер Илон Маск сделал, комментируя в Twitter публикацию журнала New Scientist о проблемах человечества — быстром старении, нехватке пищи.
Миллиардер Маск известен не только своими эксцентричными высказываниями, но и главным образом инновационными проектами. Не так давно он представил видео
тестирования скоростного автотоннеля.
О близкой гибели человечества в мае заявил
знаменитый учёный-физик Стивен Хокинг. По его мнению, это может произойти через 100 лет.
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