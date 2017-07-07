Основатель Tesla Илон Маск заявил о предстоящем крахе человечества

Человеческая цивилизация стоит на краю гибели, однако люди этого не замечают и не беспокоятся об этом. Такое заявление американский миллиардер Илон Маск сделал, комментируя в Twitter публикацию журнала New Scientist о проблемах человечества — быстром старении, нехватке пищи.

The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care — Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2017 г.

Миллиардер Маск известен не только своими эксцентричными высказываниями, но и главным образом инновационными проектами. Не так давно он представил видео тестирования скоростного автотоннеля.

В прошлом году проект сверхскоростного поезда Hyperloop американского миллиардера Илона Маска получил дополнительное финансирование от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).