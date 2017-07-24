Минфин хочет позволить иностранным гостям Крыма расплачиваться криптовалютой
Минфин рассматривает возможность введения в Крыму расчётов в крипотовалюте. Как сообщает ТАСС
, об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Чтобы стимулировать иностранный туризм в Крыму, чтобы люди, которые туда приезжают, не преследовались на родине за то, что были в Крыму, и об этом бы узнавали, потому что они расплачивались там карточками, может быть, можно было бы подумать и сделать какие-нибудь исключения. Пока, конечно, никаких серьезных проработок на эту тему нет", – заявил Моисеев.
Законопроект об обороте криптовалюты в России могут внести на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. В июне зампред ЦБ заявила
о намерениях разработать национальную криптовалюту. Речь идёт о виртуальном аналоге рубля.
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