Минфин хочет позволить иностранным гостям Крыма расплачиваться криптовалютой

Минфин рассматривает возможность введения в Крыму расчётов в крипотовалюте. Как сообщает ТАСС , об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24"

"Чтобы стимулировать иностранный туризм в Крыму, чтобы люди, которые туда приезжают, не преследовались на родине за то, что были в Крыму, и об этом бы узнавали, потому что они расплачивались там карточками, может быть, можно было бы подумать и сделать какие-нибудь исключения. Пока, конечно, никаких серьезных проработок на эту тему нет", – заявил Моисеев.