Центробанк намерен разработать национальную криптовалюту

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что ЦБ намерен разработать национальную криптовалюту. Об этом сообщает ТАСС.



Во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме представитель ЦБ заявила, что регуляторы всех стран пришли к мысли о необходимости создания национальных криптовалют. "Вопрос конкретного времени и зрелости каждая страна будет решать самостоятельно. С учётом пилотов, которые мы делаем, мы поймём, какую систему мы могли бы использовать в нашем случае для нашей национальной валюты", — подчеркнула Скоробогатова.



Позднее представитель Центробанка пояснила, что речь идёт о виртуальном аналоге рубля. Планы по созданию криптовалюты станут одним из элементов увеличения безналичного оборота в стране.



Пилотные проекты Банк России планирует реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех". Первые наработки криптовалют должны появиться через 2–3 года.