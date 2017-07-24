Калининградцы за несколько дней собрали почти 8 тыс. евро на лечение девочке, которой грозит ампутация ноги

Четырёхлетней Кире Соколовой, страдающей врождённым заболеванием сосудов, за пять дней собрали почти всю необходимую на лечение сумму. Девочку ждут 22 августа в одной из клиник Германии, выставлен счёт более чем на 9 400 евро.

"На 22 июля мы собрали более 569 тыс. рублей. После публикации на Клопс.Ru каждый день поступало 100–200 переводов, никогда раньше нам не удавалось так быстро собрать нужную сумму. Мы от всего сердца благодарим всех, кто откликнулся на нашу беду", — рассказала мама Киры Анастасия.

Девочка страдает редким врождённым заболеванием — синдромом Клиппеля-Треноне. На правой ножке у ребёнка есть сосудистое (винное) пятно — открытая поверхностная вена. Такие пятна регулярно кровоточат, есть большой риск заражения. Пациента мучают отёки, боли, мышечные спазмы. Российские врачи предупредили родителей, что рано или поздно ребёнку грозит ампутация, однако немецкие медики уверены, что есть другие методы лечения.