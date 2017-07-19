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Четырёхлетней девочке из Калининграда грозит ампутация ноги, срочно требуются деньги на лечение

17:40
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Четырёхлетней Кире Соколовой, страдающей врождённым заболеванием сосудов, срочно требуются деньги на лечение в Германии. Девочку ждут в клинике 22 августа, требуются более 9 400 евро. 
 
Как рассказала Кирина мама Анастасия, девочка родилась в срок. Врачи сразу обратили внимание на обширное пятно винного цвета на правой ножке ребёнка. 
 
"В Калининградском перинатальном центре нам поставили диагноз "синдром Клиппель-Треноне", позднее его подтвердили в Петербурге. Киру обследовали в Санкт-Петербургской педиатрической академии, где предложили операцию по шунтированию. Во время неё поражённый участок сосуда заменяется на донорский, взятый у меня, но никто не давал гарантий, что такая операция будет успешной. Врачи сказали, что рано или поздно мы придём к ампутации. Я не могла поверить в это и всё время плакала", — рассказала Клопс.Ru Анастасия Соколова. 
 
Синдром Клиппель-Треноне — редкое, тяжёлое врождённое сосудистое заболевание. Сосудистое (винное) пятно — это открытая поверхностная вена, по которой идёт кровоток. Такие пятна регулярно кровоточат, есть большой риск заражения. Пациента мучают отёки, боли, мышечные спазмы. 
 
За четыре года Анастасия перечитала гору литературы и нашла в интернете родителей таких же, как её Кира, детей. 
 
"Нам советовали ехать в Германию и говорили, что мнения наших и немецких врачей, как правило, расходятся. Мы консультировались у профессора Вольгемуту, и он сказал, что про ампутацию и речи быть не может, надо искать другие решения", — говорит Анастасия.  
 
Консультации стоили огромных денег, родители Киры принялись потихоньку собирать средства. С помощью благотворительного фонда Worldvita удалось оплатить счёт. В 2014 году в Германии сделали первую операцию на сосудах, она длилась пять часов. Через год Киру вновь прооперировали: деньги, как и раньше, помогли собрать добрые люди и благотворительный фонд "Предание". 
 
"Лечение очень долгое, и так как болезнь прогрессирует, его ни в коем случае нельзя останавливать. Этот год у нас особенно сложный. Ножка начала болеть с осени, когда Кира пошла в детский сад. Мы списывали это на нагрузку и простудные заболевания, которые обычно дают осложнения на сосудистую систему. Мы ходили по врачам, и они все в один голос говорили, мол, что вы хотите, у вас такое заболевание. Спасались нурофеном да парацетамолом", — рассказала Анастасия. 
 
Весной у Киры поднялась температура без каких-либо других признаков ОРВИ. Врачи сказали: похоже на тромбофлебит, рекомендовали консультацию специалиста. 
 
"Неделю мы лежали в Детской областной больнице, там выяснилось, что тромбов нет. В июне снова температура, мы были вынуждены опять проходить обследование, но уже у другого специалиста. Он схватился за голову и сказал, что у Киры вся голень в тромбах! Дочку срочно госпитализировали, а я вновь списалась с Германией. Нам назначили дату — 22 августа. Счёт почти на 9 500 евро — это для нас очень большие деньги. Нам самим не справиться. Мы открыли срочный сбор, на сегодня собрано порядка 150 тысяч". 
 
Семья Киры Соколовой просит помочь. Банковские реквизиты можно найти в группе помощи "ВКонтакте".
 

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