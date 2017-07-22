Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская собрала 100 000 подписей против фильма "Матильда". Об этом парламентарий сообщила на своей странице в Facebook
.
Народная избранница составила депутатский запрос и в очередной раз обратилась в Генпрокуратуру. Также она отправила документ генеральному прокурору, министрам культуры и внутренних дел.
"37 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 7 Созыва, в числе которых: заместитель Председателя Государственной Думы, председатели двух комитетов, заместители председателей 11 комитетов, а также депутаты представляющие Крым и Севастополь, Чеченскую Республику, Санкт-Петербург, Кемеровскую область, Алтай, Тамбов, Белгород, Дагестан, Орловскую область, Пермь, Республику Тыва, Казань, Волгоград, Московскую область, Самарскую область и другие, подписали депутатский запрос о принятии мер в пределах компетенции /.../ по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения Православных Святынь сюжетной линией фильма", — заявила парламентарий.
Вместе с запросом Поклонская отправила обращения граждан, чувства которых оскорбляет лента. Депутат заявила, что эти бумаги "с трудом уместили в 13 коробках"
Драма "Матильда", снятая режиссёром Алексеем Учителем, должна выйти в прокат осенью 2017 года
. Лента рассказывает историю любви балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II до его брака с принцессой Алисой. Наталья Поклонская и найденные ею эксперты считают
, что картина оскорбляет чувства верующих, потому что представляет царя, позднее причисленного к лику святых, в невыгодном свете. Ранее протоиерей Всеволод Чаплин заявил
, что если фильм выйдет в прокат, то Россия погибнет. Депутат Милонов сообщил, что примет участие
в съемках документального фильма “Ложь Матильды".
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