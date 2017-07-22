Linkin Park отменила турне из-за гибели Честера Беннингтона

Группа Linkin Park отменила турне из-за гибели своего вокалиста Честера Беннингтона. Об этом в Twitter сообщила промоутерская компания Live Nation

Гастроли в поддержку альбома One More Light должны были стартовать 27 июля. В рамках турне по США и Канаде коллектив должен был дать около 30 концертов. До этого группа отыграла с Беннингтоном более 20 концертов.