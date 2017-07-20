СМИ: лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство в своём частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на издание TMZ
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Его тело обнаружили в 9:00 по местному времени. Сообщается, что певец долгое время страдал от депрессии, имел проблемы с наркотиками и алкоголем.
Честер Беннингтон был отцом шести детей от двух браков. Певец известной рок-группы был знаком с фронтменом Soundgarden Крисом Корнеллом, закончившим жизнь подобным образом в мае 2017 года.
Обновлено от 21:40
Смерть лидера группы подтвердил его коллега по Linkin Park Майк Шинода. В скором времени группа сделает официальное заявление.
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