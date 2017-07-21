Расхититель средств на восстановление башни "Кронпринц" осужден на пять лет условно

Никита Колесников, советник гендиректора фирмы, которая занималась реставрацией объектов культурного наследия, осужден в Москве на пять лет условно за хищение госсредств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дорогомиловский суд Москвы.

Этот приговор был первым в рамках уголовного дела с участием бывшего заместителя министра Минкульта Григория Пирумова. Согласно следствию, в 2012 году Пирумов создал преступную группу. Её участники завышали стоимость реставрационных работ.

В числе эпизодов, по которым был обвинён директор ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников, было хищение средств на восстановление башни "Кронпринц". Помимо условного срока, обвиняемый был оштрафован на 800 тысяч рублей. Условное наказание Колесников получил в том числе за полное возмещение украденных 15 миллионов рублей.