Расхититель средств на восстановление башни "Кронпринц" осужден на пять лет условно
Никита Колесников, советник гендиректора фирмы, которая занималась реставрацией объектов культурного наследия, осужден в Москве на пять лет условно за хищение госсредств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дорогомиловский суд Москвы.
Этот приговор был первым в рамках уголовного дела с участием бывшего заместителя министра Минкульта Григория Пирумова. Согласно следствию, в 2012 году Пирумов создал преступную группу. Её участники завышали стоимость реставрационных работ.
В числе эпизодов, по которым был обвинён директор ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников, было хищение средств на восстановление башни "Кронпринц". Помимо условного срока, обвиняемый был оштрафован на 800 тысяч рублей. Условное наказание Колесников получил в том числе за полное возмещение украденных 15 миллионов рублей.
Ранее Клопс.Ru писал об одном из фигурантов уголовного дела, Владимире Сванбеке, который обвиняется в эпизоде мошенничества
. В связи с "делом реставраторов" в конце мая 2016 года произошли обыски в здании Государственного центра современного искусства.
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