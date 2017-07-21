"Ниточку за себя, ниточку за брата": в Светлогорске собрали янтарные бусы длиной в полтора километра (видео)

В пятницу, 21 июля, в Светлогорске на центральной площади жители и гости города собрали рекордную по длине и весу нитку янтарных бус. Об этом Клопс.Ru сообщил Денис Пономарёв, один из организаторов праздника.

Изначально организаторы из ООО "Русский Янтарь" планировали создать нитку бус длиной в километр и весом больше 50 килограммов. В результате стараний 700 человек была собрана нитка в 1420 метров весом в 91,8 килограммов. По словам Дениса Пономарёва, рекорд взяли за 3 часа и 47 минут.