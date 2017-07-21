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"Ниточку за себя, ниточку за брата": в Светлогорске собрали янтарные бусы длиной в полтора километра (видео)

18:27
  856 0  
Рекордные бусы из янтаря
В пятницу, 21 июля, в Светлогорске на центральной площади жители и гости города собрали рекордную по длине и весу нитку янтарных бус. Об этом Клопс.Ru сообщил Денис Пономарёв, один из организаторов праздника.
 
Изначально организаторы из ООО "Русский Янтарь" планировали создать нитку бус длиной в километр и весом больше 50 килограммов. В результате стараний 700 человек была собрана нитка в 1420 метров весом в 91,8 килограммов. По словам Дениса Пономарёва, рекорд взяли за 3 часа и 47 минут.
 
Праздник закончился "янтарным дождём". На гостей мероприятия высыпали 120 килограммов янтаря. Изготовленные бусы занесли в книгу рекордов Interrecord, а имена участников занесли в памятную книгу.

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