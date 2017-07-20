Мировой рекорд: в Светлогорске соберут янтарные бусы длиной в километр
В пятницу, 21 июля, на Центральной площади Светлогорска установят сразу два мировых рекорда: "Самая длинная нитка бус из янтаря" — 1000 метров и "Самая тяжёлая нитка бус из янтаря" — свыше 50 килограммов. Об этом Клопс.Ru сообщили организаторы.
В 11:00 на Центральной площади города начнётся мероприятие, на котором всем желающим предоставят возможность собрать самые большие бусы из янтаря в мире. Получившийся ценный объект будет занесён в международную книгу рекордов Interrecord, а имена всех участников запишут в специально изготовленную почётную книгу.
В 2003 году в Латвии изготовили янтарные бусы длиной в 123 метра и весом почти в 20 килограммов. Бусы создавались из янтаря, который добровольно приносили жители города Лиепая. Однако рекорд не был нигде зарегистрирован.
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