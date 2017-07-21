Госдума приняла законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о запрете средств обхода блокировок сайтов и законопроект о регулировании работы мессенджеров. Информация об этом размещена на сайте думы.
Закон об анонимайзерах запрещает владельцам телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, с помощью которых можно обойти блокировки, предоставлять такие возможности пользователям. Роскомнадзор будет вести чёрный список запрещённых ресурсов и направлять провайдерам уведомления о необходимости предоставить данные владельца анонимайзера. На это отводится три дня. Выявлением анонимайзеров займутся МВД и ФСБ. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.
Закон о мессенджерах обязывает их администрацию по номеру телефона устанавливать личность пользователей и ограничивать передачу сообщений. Процедуру для этого установит правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.
Законопроект о запрете на использование анонимайзеров и VPN-сервисов для просмотра сайтов, заблокированных Роскомнадзором, внесли на рассмотрение
в Госдуму в июне 2017 года. По мнению авторов, нынешние способы борьбы с блокировками малоэффективны.
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