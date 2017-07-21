Чтобы нелегальной торговли стало меньше: места для нестационарных палаток и лотков будут определять власти региона

Федеральные власти подготовили законопроект, согласно которому полномочия по развитию малой торговли поднимутся с муниципального уровня до регионального. Об этом журналистам рассказал во время визита на калининградский рынок в четверг, 20 июля, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Под малыми форматами торговли в данном случае подразумеваются нестационарные торговые объекты (павильоны, ларьки, палатки, лотки), а также мобильные торговые объекты (фудтраки, микроавтобусы и так далее). В настоящее время именно муниципальные власти определяют места и правила размещения таких торговых точек.



Евтухов отметил, что заниматься борьбой с несанкционированной торговлей на городских улицах должны правоохранительные органы и муниципальные власти. Однако, по мнению замминистра, чтобы несанкционированных торговых точек становилось меньше, необходимо не только бороться с нарушителями, но и развивать нестационарную торговлю. Передача же полномочий в этой сфере крайне необходима, потому что "не все муниципалитеты работают эффективно".



"В некоторых крупных муниципалитетах вообще существуют такие негласные ограничения и запреты на развитие малых форматов торговли. Безусловно, правила должны определяться на региональном уровне, а исполняться уже на муниципальном. Мы, со своей стороны, определяем государственную политику в этом направлении", — пояснил Евтухов.



Чиновник уверен, что активное развитие малой торговли приведёт к росту конкуренции среди ретейлеров и, соответственно, к уменьшению числа жалоб на крупные торговые сети.