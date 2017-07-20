"Утром здесь, вечером там": торговать из машины можно будет на любой стоянке

Федеральные власти разработали законопроект, который позволит мобильным торговым точкам переезжать с места на место. Об этом в четверг, 20 июля, во время своего рабочего визита в регион рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По словам чиновника, министерство разработало проект закона о развитии малых форматов торговли: нестационарной и мобильной.

"Процедура мобильной торговли урегулирована таким образом, что такие объекты приравнены к "нестационарным". Они должны стоять на одном месте, как палатка или как ларек. Это не выгодно, вложения в мобильный торговый объект намного выше. Мы хотим сделать правила, чтобы мобильный торговый объект соответствовал своему предназначению. Чтобы продукция продавалась "с колес" и он мог припарковаться в любом месте, где это не запрещено правилами дорожного движения, и реализовывать свою продукцию в удобных для потребителя местах", — рассказал замминистра.

Формат продажи из автомобиля, уверяет Евтухов, особенно важен для тех предпринимателей, которые реализуют скоропортящийся товар. "Мобильный объект чем удобен: утром может использоваться в одном месте, а вечером — в другом. Там, где людям удобнее купить, по дороге на работу или домой, — пояснил Евтухов.

Чиновник предполагает, что использоваться для такой торговли должны специализированные машины либо адаптированные малотонажки российского автопрома. "Цены на практике в таких объектах на 10-15 процентов ниже, чем в крупных сетях, которые у нас считаются дискантерами", — отметил Евтухов.

Разработку правил для развития малой торговли, включающей и мобильные точки продаж, федеральные чиновники намерены передать региональным властям. Чуть позже, во время встречи Виктора Евтухова и калининградских предпринимателей, врио губернатора Антон Алиханов выказал надежду, что законопроект будет принят уже предстоящей осенью.