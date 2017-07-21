Россиянам разрешат вызывать врача на дом через портал госуслуг

Россияне получат возможность вызвать врача на дом и записаться на медосмотр через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина

Согласно документу, услуги будут представлены в личном кабинете пациента "Моё здоровье". С его помощью можно будет вызвать врача домой, записаться на медосмотр или диспансеризацию и получить информацию о прикреплении к поликлинике.