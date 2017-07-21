Россиянам разрешат вызывать врача на дом через портал госуслуг
Россияне получат возможность вызвать врача на дом и записаться на медосмотр через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина
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Согласно документу, услуги будут представлены в личном кабинете пациента "Моё здоровье". С его помощью можно будет вызвать врача домой, записаться на медосмотр или диспансеризацию и получить информацию о прикреплении к поликлинике.
Ранее на портале госуслуг появился раздел
для желающих стать приёмными родителями и опекунами. В нём будущим родителям подскажут, как пройти медицинское освидетельствование и курсы для усыновителей, каков порядок выбора ребёнка для усыновления и на какие пособия и льготы они могут рассчитывать.
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