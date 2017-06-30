На портале Госуслуг появился раздел для желающих стать приемными родителями и опекунами
На портале госуслуг в разделе "Жизненные ситуации" представлена новая тема — "Усыновление". Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили на сайте многофункционального центра Калининградской области.
В новом разделе
собрана полезная информация для тех, кто хочет принять в свою семью детей. Будущим приёмным родителям подскажут, как пройти медицинское освидетельствование и курсы для усыновителей, каков порядок выбора ребёнка для усыновления, какие пособия и льготы полагаются родителям, усыновившим детей.
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