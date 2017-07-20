Музей Мирового океана ищет волонтёров для уборки маяка "Ирбенский"

Единственный сохранившийся в России плавучий маяк "Ирбенский"
нуждается в уборке, ремонте и в денежных средствах. 18 августа каждый желающий сможет на деле помочь легенде Балтийского моря. Об этом Клопс.ру сообщила генеральный директор музея Мирового океана Светлана Сивкова.
В настоящий момент плавмаяк находится в калининградском музее. После восьми лет, которые "Ирбенский" провел на торгах в металлолом, судно нуждается в реставрации. "Несмотря на весьма привлекательный внешний вид, внутри полная разруха. Всё в ужасном состоянии",— рассказал Клопс.ру капитан корабля "Ирбенский" Михаил Бартош.
18 августа в 16:00 состоится "Встреча друзей "Ирбенского". "Все, кто хочет помочь плавучему маяку приходите. Мы каждому найдем дело",— призывает Светлана Сивкова.
Помочь в восстановлении уникального судна можно и финансово. По вопросам денежных переводов обращаться к сотрудникам музея.
30 июня плавучий маяк Ирбенский ошвартовался у причала Музея Мирового океана. Единственный сохранившийся в России плавмаяк прибыл
в Калининград из Кронштадта.
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