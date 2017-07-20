На встрече в Гамбурге Трамп и Путин обсудили усыновление детей из России

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили тему усыновления российских детей иностранцами. Как передаёт ТАСС , об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Речь об усыновлении зашла во время беседы за ужином на саммите G20 в Гамбурге. Тем не менее сейчас нет планов по отмене существующего запрета.

"Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась. Большего не могу сказать", — заявил Песков.