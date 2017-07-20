На встрече в Гамбурге Трамп и Путин обсудили усыновление детей из России
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили тему усыновления российских детей иностранцами. Как передаёт ТАСС
, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Речь об усыновлении зашла во время беседы за ужином на саммите G20 в Гамбурге. Тем не менее сейчас нет планов по отмене существующего запрета.
"Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась. Большего не могу сказать", — заявил Песков.
В 2012 году в России приняли "закон Димы Яковлева". Это произошло после того, как усыновлённый американской семьёй мальчик из России погиб в автомобиле, который его отчим оставил закрытым на 32-градусной жаре. В 2016 году уполномоченная по правам детей в России Анна Кузнецова заявила
, что США и РФ могут начать диалог по изменению закона. В Калининграде нескольким американским семьям отказали в усыновлении
.
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