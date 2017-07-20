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Главная Новости Общество

"Бред полнейший": застройщик прокомментировал слухи о строительстве на Клинической ТЦ вместо парковки

Автор: Константин Сериков
14:49
  203 0
На месте строительства многоуровневого паркинга на улице Клинической не будет торгового центра. Об этом Клопс.Ru сообщил ответственный за строительство подрядчик Леонид Рождественский, комментируя опасения городских властей о смене предназначения объекта.
 
"Мне смешно, честно говоря, бред полнейший просто. Как мы можем построить торговый или бизнес-центр, если у нас разрешение на строительство парковки. Вся документация, прошедшая экспертизу, подразумевает только многоуровневую стоянку", — подчеркнул Рождественский.
 
В ближайшее время заказчик планирует попросить власти увеличить этажность паркинга, чтобы туда вмещалось больше машин.
 
Во вторник, 18 июля, во время выездного совещания Александр Ярошук усомнился в том, что на ул. Клинической строят парковку, а не очередной торговый центр. Он пообещал обратиться к врио губернатора Антону Алиханову, чтобы тот поручил ГАСН проконтролировать ход работ. Позднее глава региона заявил, что власти области не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на ул. Клинической, если вместо многоуровневого паркинга там построят торговый центр.
 

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