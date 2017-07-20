"Бред полнейший": застройщик прокомментировал слухи о строительстве на Клинической ТЦ вместо парковки

На месте строительства многоуровневого паркинга на улице Клинической не будет торгового центра. Об этом Клопс.Ru сообщил ответственный за строительство подрядчик Леонид Рождественский, комментируя опасения городских властей о смене предназначения объекта.
"Мне смешно, честно говоря, бред полнейший просто. Как мы можем построить торговый или бизнес-центр, если у нас разрешение на строительство парковки. Вся документация, прошедшая экспертизу, подразумевает только многоуровневую стоянку", — подчеркнул Рождественский.
В ближайшее время заказчик планирует попросить власти увеличить этажность паркинга, чтобы туда вмещалось больше машин.
Во вторник, 18 июля, во время выездного совещания Александр Ярошук усомнился
в том, что на ул. Клинической строят парковку, а не очередной торговый центр. Он пообещал обратиться к врио губернатора Антону Алиханову, чтобы тот поручил ГАСН проконтролировать ход работ. Позднее глава региона заявил, что власти области не дадут разрешение
на ввод в эксплуатацию объекта на ул. Клинической, если вместо многоуровневого паркинга там построят торговый центр.
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