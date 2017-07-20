"Бред полнейший": застройщик прокомментировал слухи о строительстве на Клинической ТЦ вместо парковки

На месте строительства многоуровневого паркинга на улице Клинической не будет торгового центра. Об этом Клопс.Ru сообщил ответственный за строительство подрядчик Леонид Рождественский, комментируя опасения городских властей о смене предназначения объекта.

"Мне смешно, честно говоря, бред полнейший просто. Как мы можем построить торговый или бизнес-центр, если у нас разрешение на строительство парковки. Вся документация, прошедшая экспертизу, подразумевает только многоуровневую стоянку", — подчеркнул Рождественский.

В ближайшее время заказчик планирует попросить власти увеличить этажность паркинга, чтобы туда вмещалось больше машин.