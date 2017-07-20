Алиханов: Мы не введём в эксплуатацию торговый центр вместо паркинга на ул. Клинической

Региональные власти не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию объекта на ул. Клинической, если вместо многоуровнего паркинга там построят торговый центр. Об этом в среду, 19 июля, журналистам сообщил врио губернатора области Антон Алиханов.

"У нас есть государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСН), поэтому мы будем следить за тем, что там строится. И никогда не выдадим заключение на введение в эксплуатацию, если там будет воздвигнут торговый центр с двумя парковочными местами вместо заявленного паркинга", — отметил Алиханов.

Во вторник, 18 июля, во время выездного совещания глава Калининграда Александр Ярошук выразил обеспокоенность характерам работ на объекте. В итоге, он обещал написать письмо на имя губернатора, чтобы власти области следили за строительством.