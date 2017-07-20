Директор Центрального рынка: У нас нет ни одного свободного места

На Центральном рынке Калининграда нет ни одного пустующего торгового места. Об этом в четверг, 20 июля, во время визита на объект замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова заявил директор рынка Сергей Званок.

Когда федеральный чиновник осматривал мясной павильон, Сергей Званок рассказал, что тот когда-то был в полтора раза больше. Однако в связи со спадом спроса на мясную продукцию за последние три года павильон пришлось укоротить.

"Я посмотрел аналитику и увидел, что на рыках Калининграда до 40% свободных мест", — тут же заявил Виктор Евтухов.

"На Центральном рынке ни одного процента. У нас даже есть необходимость в дополнительных местах", — ответил Сергей Званок.

Евтухов поинтересовался, все ли места заняты продавцами продукции местных производителей, и получил утвердительный ответ.

"Это хорошо. Небольшой плюс", — заключил замминистра.