Директор Центрального рынка: У нас нет ни одного свободного места

На Центральном рынке Калининграда нет ни одного пустующего торгового места. Об этом в четверг, 20 июля, во время визита на объект замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова заявил директор рынка Сергей Званок.
Когда федеральный чиновник осматривал мясной павильон, Сергей Званок рассказал, что тот когда-то был в полтора раза больше. Однако в связи со спадом спроса на мясную продукцию за последние три года павильон пришлось укоротить.
"Я посмотрел аналитику и увидел, что на рыках Калининграда до 40% свободных мест", — тут же заявил Виктор Евтухов.
"На Центральном рынке ни одного процента. У нас даже есть необходимость в дополнительных местах", — ответил Сергей Званок.
Евтухов поинтересовался, все ли места заняты продавцами продукции местных производителей, и получил утвердительный ответ.
"Это хорошо. Небольшой плюс", — заключил замминистра.
Городские власти и руководство Центрального городского рынка давно обсуждают будущую реконструкцию здания рынка, которое должно превратиться
в современный торговый центр. Однако перемены произойдут
не ранее 2019 года.
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