Две трети россиян хотят больше памятников Сталину в публичных местах

62% россиян хотели бы видеть в публичном пространстве картины, бюсты и мемориальные доски, рассказывающие об успехах Иосифа Сталина. Таковы данные опроса ВЦИОМ , опубликованные в четверг, 20 июля.

При этом 65% опрошенных высказались против установки знаков, информирующих о неудачах и преступлениях советского вождя. 59% не считают обязательной и информацию нейтрального характера. При этом большинство опрошенных заявили, что размещать памятные знаки Сталину нужно, чтобы люди знали историческую правду.

Молодёжь чаще других высказывалась за установки памятников Сталину. Среди пожилых людей более чётко проявлялась позиция несогласия с прославлением главы СССР. 42% россиян положительно восприняли бы появление памятного знака Сталину на соседнем доме. 33% восприняли бы это нейтрально, 21% — отрицательно.