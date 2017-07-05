43% россиян считают, что сталинские репрессии навели порядок в стране

43% процента россиян считают сталинские репрессии вынужденной мерой, которая позволила навести порядок в стране. Как сообщают "Ведомости" , об этом рассказал глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Фёдоров отметил высокую информированность россиян о репрессиях. По его словам, о них знают 90%. При этом чуть больше половины, 52%, получают информацию о репрессиях из СМИ и документальных фильмов, 48% – из рассказов родственников, 46% – из новостных и аналитических программ на радио и телевидении. Лишь 37% россиян узнают о репрессиях из лекций и уроков, отметил Фёдоров, назвав это недостатком системы образования.

Каждый четвёртый из опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышал о репрессиях. В категории от 25 до 34 таких меньше – 18%. В этих возрастных группах людей, которые считают репрессии справедливыми, больше, чем в других.

22% граждан уверены, что рассказы о репрессиях вредят имиджу России, поэтому о них не стоит часто говорить. 72%, напротив, считают, что огласка позволит репрессиям не повториться.