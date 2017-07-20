В Госдуме предложили сажать пожизненно за вербовку в ряды террористов

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за вербовку в ряды террористов и предусматривающий пожизненное заключение. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает ТАСС
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Законопроект внёс первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Он предлагает квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных "террористическими" статьями УК РФ и "подготовку, склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений и (или) руководство его совершением, а равно финансирование и (или) организацию финансирования терроризма по части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы".
Инициатива направлена на усиление борьбы с вербовкой и другим вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую или террористическую деятельность. Шхагошев полагает, что терроризм превратился в бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда", значительной прибылью, своими правилами и моралью.
"Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек", – спросил автор законопроекта.
По действующему законодательству вербовка наказывается тюремным сроком от 5 до 10 лет со штрафов в размере от 500 тыс. либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх лет. По мнению депутата, это слишком мягкое наказание вербовщикам, которые могут подготовить десятки террористов.
В апреле в Калининграде задержали
12 боевиков запрещённой в России международной террористической организации — группировки "Исламский джихад — джамаат моджахедов" (запрещённая в РФ организация). В Узбекистане их разыскивали
за экстремистские преступления.
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