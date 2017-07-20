Госдума отклонила законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов

Госдума отклонила законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов. Как передаёт РБК
, об этом в среду, 19 июля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект, внесённый в Госдуму летом 2016 года, предполагал запрет на "создание условий для анонимного оставления детей после их рождения". Для этого предлагалось внести изменения в закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации". Мизулина также предлагала наказывать за установку бэби-боксов. Законопроект предписывал штрафы для юридических лиц в размере от 1 млн до 5 млн, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
По мнению Мизулиной, наличие бэби-боксов влечёт рост отказов от новорождённых и повышает риск торговли детьми. Кроме того, "навсегда нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение".
На рассмотрении в Госдуме находится ещё один законопроект о бэби-боксах. Он предлагает узаконить их.
Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей дал нижней палате рекомендацию
отклонить законопроект о запрете бэби-боксов в России. По мнению членов комитета, законопроект нуждается в доработке.
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