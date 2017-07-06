В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о запрете бэби-боксов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей дал нижней палате рекомендацию отклонить законопроект о запрете бэби-боксов в России. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Законопроект, внесённый на рассмотрение Еленой Мизулиной и Олегом Михеевым, предполагает штраф на сумму от 1 до 5 млн рублей для нарушителей запрета и приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток. По мнению членов комитета, законопроект нуждается в доработке, так как штраф слишком высок. Эксперты также отметили, что приостановка деятельности юрлица может помешать гражданам получать медицинскую помощь.
В комитете также напомнили о Конвенции о правах ребёнка, согласно которой каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на помощь. Государства-участники конвенции обязаны в максимально возможной степени обеспечивать их выживание и здоровое развитие. В Госдуме сочли, что для предотвращения оставления детей нужны комплексные меры в рамках национальной стратегии действий в интересах детей.
Ранее бывший уполномоченный по правам ребёнка в России Павел Астахов раскритиковал идею легализации в стране бэби-боксов
. По его мнению, установка ящиков, в которых можно анонимно оставлять детей, может привести к торговле новорождёнными. В РПЦ объявили бэби-боксы орудием войны Запада
. Идею бэби-боксов поддержали
уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.