В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о запрете бэби-боксов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей дал нижней палате рекомендацию отклонить законопроект о запрете бэби-боксов в России. Об этом сообщает "Интерфакс"

Законопроект, внесённый на рассмотрение Еленой Мизулиной и Олегом Михеевым, предполагает штраф на сумму от 1 до 5 млн рублей для нарушителей запрета и приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток. По мнению членов комитета, законопроект нуждается в доработке, так как штраф слишком высок. Эксперты также отметили, что приостановка деятельности юрлица может помешать гражданам получать медицинскую помощь.

В комитете также напомнили о Конвенции о правах ребёнка, согласно которой каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на помощь. Государства-участники конвенции обязаны в максимально возможной степени обеспечивать их выживание и здоровое развитие. В Госдуме сочли, что для предотвращения оставления детей нужны комплексные меры в рамках национальной стратегии действий в интересах детей.