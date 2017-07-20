Ярошук о вандалах: Жаль, что у меня нет права по-отцовски дать подзатыльник или поджопник

Рядом с новыми остановками в Калининграде будут установлены камеры, которые помогут бороться с вандалами. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
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"Делаем новые остановки: разбивают, расписывают. Поражаюсь этим товарищам. Много раз приводил пример, что всё благоустройство — урны, лавки, остановки — это же как домашняя мебель. Иди и дома сервант распиши, представляю, что люди скажут. Жаль, что у меня нет права по-отцовски дать подзатыльника или поджопника", — сказал Александр Ярошук.
При этом градоначальник отметил, что вандалы настолько изворотливы, что смогут найти возможность не попасть на камеры. Ярошук обратился к родителям, чтобы они поговорили с детьми.
В июле в Калининграде вандалы исписали краской из баллончика
несколько недавно отремонтированных хрущёвок на Ленинском проспекте. Неизвестные нарисовали граффити на домах по нечётной стороне Ленинского проспекта. Вандалы испортили надписями дома на ул. Черняховского, 2-4а, на Ленинском проспекте, 7-9, 11, 13-15, 17-19, 27-31.
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