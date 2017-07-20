Ярошук о вандалах: Жаль, что у меня нет права по-отцовски дать подзатыльник или поджопник

Рядом с новыми остановками в Калининграде будут установлены камеры, которые помогут бороться с вандалами. Об этом глава города заявил в программе "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград"

"Делаем новые остановки: разбивают, расписывают. Поражаюсь этим товарищам. Много раз приводил пример, что всё благоустройство — урны, лавки, остановки — это же как домашняя мебель. Иди и дома сервант распиши, представляю, что люди скажут. Жаль, что у меня нет права по-отцовски дать подзатыльника или поджопника", — сказал Александр Ярошук.

При этом градоначальник отметил, что вандалы настолько изворотливы, что смогут найти возможность не попасть на камеры. Ярошук обратился к родителям, чтобы они поговорили с детьми.